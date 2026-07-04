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Армия

Минобороны сообщило о попытке комбинированного удара ВСУ по территории России

МО: Киев 4 июля попытался ударить ракетами «Фламинго» и РСЗО HIMARS по России
Efrem Lukatsky/AP

В ночь на 4 июля 2026 года вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать территорию России с использованием крылатых ракет «Фламинго» и РСЗО HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны РФ на платформе «Макс».

«В ночь на 4 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку комбинированного удара по территории Российской Федерации с применением крылатых ракет большой дальности «Фламинго», реактивных систем залпового огня HIMARS производства США, а также беспилотных летательных аппаратов большой дальности», - говорится в сообщении.

Министерство обороны считает, что президент Украины Владимир Зеленский таким образом стремился отвлечь внимание как своих спонсоров, так и граждан страны от последствий удара, нанесенного Россией в начале месяца.

До этого российское военное ведомство сообщило о проведении массированного удара по объектам оборонной и топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и его окрестностях. Этот удар стал ответом на атаки киевских сил по гражданским объектам на территории России.

В результате этой операции были поражены как минимум пять предприятий военно-промышленного комплекса, а также объекты топливной инфраструктуры и газораспределительные станции. Мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал российский ответ как особенно мощный, отметив, что ночь в городе выдалась «страшной».

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия отвечает на атаки ВСУ.

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