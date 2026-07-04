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Армия

ВСУ продолжают перебрасывать живую силу в Черниговскую область

ТАСС: ВСУ перебросили в Черниговскую область батальон для прикрытия от дронов
Gleb Garanich/Reuters

Украинских военных, в задачи которых входит прикрытие мест базирования солдат от ударных дронов, перебросили с тыла в Черниговскую область. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает отправлять личный состав в приграничные районы Черниговской области.

«Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из тыловых районов Украины на данный участок фронта переброшены дополнительные подразделения 638-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ», — добавил он.

По данным силовых структур, военные этого батальона будут прикрывать места базирования живой силы и техники ВСУ от российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

30 июня главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы РФ якобы могут начать наступление в Черниговской области. Он выразил уверенность, что при таком развитии событий российские бойцы придут с территории Брянской области.

Ранее силовики сообщили, что ВСУ несут большие потери в Черниговской области.

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