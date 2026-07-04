В Генштабе пообещали освободить Донбасс

Задачи, поставленные верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным по освобождению Донбасса, будут выполнены. Об этом заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя начальника генштаба генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

«Задачи, поставленные верховным главнокомандующим по освобождению Донбасса, будут выполнены», — сказал военный.

Рудской также сообщил, что Путину во время доклада показали кадры контроля вооруженных сил РФ во всех районах Константиновки в Донецкой народной республике.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил Путину об освобождении Константиновки. Это произошло во время его посещения командного пункта объединенной группировки войск. Взятие под контроль превращенного ВСУ в крепость города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Путин предупредил о возможных диверсиях после взятия Константиновки.