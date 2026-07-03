В ЛНР украинский беспилотник атаковал развозившую масло «Газель»

Пасечник: мужчину не спасли после атаки украинского дрона на «Газель» в ЛНР

Украинский дрон ударил по автомобилю на трассе Старобельск — Беловодск в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник.

«Беспилотник <...> атаковал автомобиль марки «Газель», который развозил продукцию маслозавода», — уточняется в заявлении.

По словам Пасечника, один человек — 50-летний мужчина — получил несовместимые с жизнью травмы. Также пострадал 39-летний мужчина, его доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

2 июля украинские военные с помощью дрона нанесли удар по автобусу в Лисичанске в ЛНР. Атака произошла вечером — когда люди возвращались домой с работы. Как рассказал глава республики, пострадали 12 человек. Людей доставили в медицинские учреждения с ранениями разной степени тяжести. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что госпитализация потребовалась девяти гражданам, при этом трое из них находились в тяжелом состоянии. Еще трое пострадавших получили помощь амбулаторно.

Ранее украинский беспилотник атаковал точку быстрого питания на рынке в ЛНР.