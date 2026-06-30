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В Ростовской области отразили атаку более 60 украинских БПЛА

Слюсарь: средства ПВО ночью сбили более 60 беспилотников над Ростовской областью
Shutterstock

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили более 60 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись два города и пять районов. Речь идет о Таганроге и Гуково, а также Чертковском, Тарасовском, Шолоховском, Миллеровском и Верхнедонском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил Слюсарь.

По словам губернатора, в регионе до сих пор действует беспилотная опасность. В связи с этим он призвал жителей соблюдать осторожность, оставаться в помещениях и не подходить к окнам.

В ночь на 30 июня глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе отражается атака беспилотников ВСУ. Губернатор призвал граждан соблюдать меры предосторожности и не снимать работу средств ПВО. Он добавил, что в случае необходимости жители должны обращаться в экстренные службы.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов высказался о защите от атак украинских БПЛА.

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