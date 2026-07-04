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Армия

Морпех рассказал, что ВСУ стали чаще маскировать мины под бытовые предметы

Морпех Улов: боевики ВСУ в Запорожской области минируют банки из-под сгущенки
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области все чаще используют беспилотники для дистанционного минирования, маскируя взрывные устройства под обычные бытовые предметы. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Улов.

По его словам, украинские военные практически отказались от ручной установки мин, применяя для этого гексакоптеры, FPV-дроны и беспилотники самолетного типа. В качестве маскировки, как отметил военнослужащий, ВСУ используют банки из-под сгущенного молока и тушенки, бутылки из-под энергетиков и воды, аптечки, пачки сигарет и другие предметы. Внутрь такой банки, по его словам, помещаются поражающие элементы и датчик, который срабатывает при приближении металла.

«Противник минирует сгущенку, тушенку, энергетики, аптечки, пачки сигарет, бутылки воды — все», — сказал боец.

До этого оператор беспилотной машины разминирования с позывным «Нептун» рассказывал, что украинские военные в Курской области специально приклеивали траву к противопехотным минам «Лепесток», чтобы усложнить их поиск. Сапер отметил, что обклеивание мин травой — любимый способ маскировки ВСУ. По его словам, замаскированные мины практически невозможно отличить от травы.

Ранее в российском регионе нашли заминированные купюры.

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