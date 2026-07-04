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Армия

Военный эксперт рассказал, как главком ВСУ пытался удержать Константиновку

Эксперт Марочко: Сырский пытался закрыть бреши «винегретом» из бригад ВСУ
Офис президента Украины

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пытался закрыть бреши в обороне Константиновки «винегретом» из различных бригад ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Сырский пытался залатать бреши в обороне Константиновки «винегретом» из различных подразделений, которые были приданы к основным основным силам ВСУ», — поделился Марочко.

Он уточнил, что подобная тактика привела к увеличению случаев дружественного огня и росту численности безвозвратных потерь, так как данные подразделения действовали без прохождения боевого слаживания.

Об освобождении Константиновки 3 июля сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2 июля военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российская армия контролирует 90-95% города Константиновка. Он напомнил, что после данного населенного пункта открывается простор на Славянск и Краматорск. Это направление, по его словам, является стратегическим.

Ранее на Западе увидели угрозу для ВСУ в Славянске и Краматорске.

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