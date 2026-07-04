На северо-востоке Украины прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

В Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, взрывы слышны в нескольких районах города. Вечером 3 июля телеканал уже сообщало о взрывах в Сумах.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена частично на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Он отметил, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты.

3 июля в Минобороны сообщили, что операторы дронов Вооруженных сил РФ поразили мост в зоне боевых действий, которым пользовались украинские военнослужащие. Задачу выполнили члены отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

Ранее в Полтаве прогремел взрыв.