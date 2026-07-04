Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

На северо-востоке Украины прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Сумах прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, взрывы слышны в нескольких районах города. Вечером 3 июля телеканал уже сообщало о взрывах в Сумах.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена частично на территории Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Он отметил, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты.

3 июля в Минобороны сообщили, что операторы дронов Вооруженных сил РФ поразили мост в зоне боевых действий, которым пользовались украинские военнослужащие. Задачу выполнили члены отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг».

Ранее в Полтаве прогремел взрыв.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!