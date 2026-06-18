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Армия

В Полтаве прогремел взрыв

В Полтаве раздался взрыв на фоне воздушной тревоги
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

В Полтаве на северо-востоке Украины прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности инцидента не раскрываются. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Черкасской, Житомирской и Полтавской областях. Сигнал тревоги в Полтавской области звучит с 01:22 по московскому времени.

До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумах. Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 00:27 по мск.

По данным Минобороны РФ, в течение шести часов, с 14:00 до 20:00 по мск, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской областями, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в столице Украины произошла серия взрывов.

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