Путин поручил ВС РФ эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий

Президент России Владимир Путин поручил Вооруженным силам РФ делать все необходимое для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Об этом сообщил в ходе совещания в пункте управления Объединенной группировкой войск.
«И хотел бы обратить ваше внимание, в зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить: нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий», — подчеркнул глава государства.
Пресс-служа Кремля опубликовала кадры посещения Путиным пункта управления Объединенной группировкой войск, где тот заслушал доклады о ходе проведения Специальной военной операции (СВО).
До этого пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.