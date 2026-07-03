Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Путин поручил ВС РФ эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий

Путин: ВС РФ поручено делать все для эвакуации мирного населения из зоны боев
Юрий Кочетков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил Вооруженным силам РФ делать все необходимое для эвакуации граждан из зоны боевых действий. Об этом сообщил в ходе совещания в пункте управления Объединенной группировкой войск.

«И хотел бы обратить ваше внимание, в зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить: нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий», — подчеркнул глава государства.

Пресс-служа Кремля опубликовала кадры посещения Путиным пункта управления Объединенной группировкой войск, где тот заслушал доклады о ходе проведения Специальной военной операции (СВО).

До этого пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где в России временно ограничили продажу топлива и на сколько можно заправиться. Памятка по регионам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!