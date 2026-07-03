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Армия

Путин заявил о полном освобождении территории ЛНР

Путин заявил на совещании с военными о полном освобождении территории ЛНР
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ полностью завершили освобождение территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства в пятницу, 3 июля, совершил визит в один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. Там он провел совещание с военными. По словам российского лидера, выполнение задач соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск осуществляется согласно замыслу Генерального штаба ВС РФ.

«За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», — сказал Путин в ходе совещания.

1 апреля министерство обороны РФ заявляло, что подразделения группировки российских войск «Запад» завершили бои за данный регион. Член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев, комментируя ситуацию, назвал знаменательным событием взятие под контроль одного из четырех новых субъектов РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения.

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