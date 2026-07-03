Силы ПВО уничтожили 188 украинских дронов за 12 часов

За прошедшие сутки, с 8:00 до 20:00 по московскому времени, российские подразделения противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 188 беспилотных летательных аппаратов, направленных с украинской стороны. Информацию об этом распространило Министерство обороны Российской Федерации на платформе «Макс».

«В период с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 188 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Представители ведомства уточнили, что воздушные цели были ликвидированы на территории следующих регионов: Московская область, Республика Крым, а также Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Калужская и Тульская области. Дополнительно, украинские дроны были уничтожены в воздушном пространстве Рязанской, Смоленской, Тверской и Владимирской областей.

3 июля в Минобороны рассказали, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ поразили пункт управления дронами украинских войск, располагавшийся в частном доме в Харьковской области.

Ранее в Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атак БПЛА.