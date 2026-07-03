Российские войска уничтожили редкую «Березу» ВСУ

Российские войска уничтожили в зоне СВО редкий танк Т-80УД «Береза» ранних серий. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

Авторы обратили внимание на видео добивания FPV-дронами двух образцов техники, который стоят на вооружении ВСУ. Первый — Т-80УД с комплексом динамической защиты «Контакт-1». После распада СССР Украине досталось 12 таких танков.

Еще одним редким образцом оказалась импровизированная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ), гибрид корпуса 2С19 «Мста-С» и башни Т-72Б, оснащенная дополнительным бронированием в виде мангала.

Накануне военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российская армия контролирует 90-95% города Константиновка. Он напомнил, что после данного населенного пункта открывается простор на Славянск и Краматорск. Это направление, по его словам, является стратегическим.

Ранее Минобороны сообщило о новом занятом ВС РФ населенном пункте.