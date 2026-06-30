Российский военный рассказал о сбитом в зоне СВО натовском беспилотнике самолетного типа

Российские военные и специалисты изучают сбитый натовский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом РИА Новости рассказал старший техник беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Омск».

Он пояснил, что речь идет об аппарате с вертикальным взлетом и посадкой. Грузоподъемность беспилотника составляет около 20 килограммов, и с него десантировались малые дроны с дальностью полета два-три километра.

Сбитый аппарат, на фюзеляже которого можно видеть отверстия и следы от поражающих элементов, сейчас находится в музее-мастерской, куда попадают дроны, добытые российскими штурмовиками или обезвреженные силами противовоздушной обороны. Специалисты ведут работы по его восстановлению.

22 июня сообщалось, что российские военные нанесли удар по украинскому предприятию по производству беспилотников «Генерал Черешня».

Ранее российский морпех отбился от 17 украинских дронов в Новом Донбассе.