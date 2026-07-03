ПВО уничтожили еще три беспилотника на подлете к Москве

Собянин: на подлете к Москве уничтожили три дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале «Максе».

«Три беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Собянин с начала дня несколько раз публиковал заявления об уничтожении украинских беспилотников, направлявшихся к Москве.

Накануне ВСУ ударили дроном по пассажирскому автобусу Минск — Анапа на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на границе России и Белоруссии. В автобусе было более десяти пассажиров и два водителя, пострадали несколько человек. Погранпереход закрыли, из-за чего образовалась пробка.

Ранее в селе Новая Таволжанка трое мужчин пострадали из-за детонации FPV-дрона ВСУ.