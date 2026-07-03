Российские войска уничтожили два самолета МиГ-29 ВСУ

Российские войска в результате атаки на один из аэродромов противника уничтожили два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны России в мессенджере «Макс».

«Ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены на аэродроме два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины», — рассказали в министерстве.

Кроме того, за неделю силами Черноморского флота было уничтожено 10 безэкипажных катеров ВСУ.

В оборонном ведомстве также сообщили, что за последние семь дней ВС России нанесли шесть ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, используемым украинской армией. Отмечается, что удары по противнику наносились «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России».

Ранее Минобороны сообщило о новом освобожденном населенном пункте.