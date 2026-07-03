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Армия

На подлете к Москве уничтожили один беспилотник ВСУ

Собянин: уничтожен один беспилотник, летевший на Москву
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил глава города Сергей Собянин.

«Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого Собянин сообщил, что на пути к столице было перехвачено два дрона ВСУ.

Собянин с начала дня несколько раз публиковал заявления об уничтожении украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Всего с 00:00 мск силы противовоздушной обороны сбили более БПЛА, летевших к российской столице.

3 июля временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские дроны атаковали села Борщово и Чуровичи, а также поселок Суземка. В первом населенном пункте один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, во втором — при ударе беспилотника по движущемуся автомобилю пострадал водитель. Мужчине потребовалась госпитализация. В Суземке также была атакована машина, пострадала женщина. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее в селе Новая Таволжанка трое мужчин пострадали из-за детонации FPV-дрона ВСУ.

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