Два украинских БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин заявил о ликвидации двух украинских дронов, летевших к Москве

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были перехвачены на пути к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте падения фрагментов дронов.

Собянин с начала дня несколько раз публиковал заявления об уничтожении украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Всего с 00:00 мск силы противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА, летевших к российской столице.

3 июля временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские дроны атаковали села Борщово и Чуровичи, а также поселок Суземка. В первом населенном пункте один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, во втором — при ударе беспилотника по движущемуся автомобилю пострадал водитель. Мужчине потребовалась госпитализация. В Суземке также была атакована машина, пострадала женщина. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее обломки украинского БПЛА упали на территории Ленинградской области.