Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Два украинских БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин заявил о ликвидации двух украинских дронов, летевших к Москве
Виталий Тимкив/РИА Новости

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были перехвачены на пути к Москве. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что сотрудники экстренных служб уже находятся на месте падения фрагментов дронов.

Собянин с начала дня несколько раз публиковал заявления об уничтожении украинских беспилотников, направлявшихся к Москве. Всего с 00:00 мск силы противовоздушной обороны сбили 10 БПЛА, летевших к российской столице.

3 июля временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские дроны атаковали села Борщово и Чуровичи, а также поселок Суземка. В первом населенном пункте один мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, во втором — при ударе беспилотника по движущемуся автомобилю пострадал водитель. Мужчине потребовалась госпитализация. В Суземке также была атакована машина, пострадала женщина. Ее доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее обломки украинского БПЛА упали на территории Ленинградской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 июля. Схема с блокировкой СБП, скрытые расходы при покупке жилья и новая ИИ-профессия
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!