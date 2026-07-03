Собянин сообщил о ликвидации нового дрона на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотный летательный аппарат на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты экстренных служб.

Утром 3 июля Собянин сообщал о ликвидации двух беспилотников на подлете к Москве.

Таким образом, это восьмой за день дрон, сбитый силами ПВО близ российской столицы.

На фоне атаки БПЛА столичные аэропорты ограничивали работу.

В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО в ночь на 3 июля сбили 155 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Ранее Ковальчук обвинил Киев в целенаправленном ударе по автобусу в Брянской области.