В Белгороде при ракетном обстреле погибла женщина

В Белгороде после прилета снаряда ВСУ погибла женщина

Мирная жительница погибла в Белгороде в результате прилета украинского снаряда. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области, передает ТАСС.

Там рассказали, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу с украинской стороны.

«В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Кроме того, после атаки произошло возгорание на территории инфраструктурного объекта. На место выехали пожарные расчеты. Зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры региона. В нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

До этого сообщалось, что в результате падения фрагментов дронов в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае было повреждено остекление и кровля домов, газовая труба и опора линии электропередачи.

Ранее ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией.