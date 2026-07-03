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Армия

В Белгороде при ракетном обстреле погибла женщина

В Белгороде после прилета снаряда ВСУ погибла женщина
Антон Вергун/РИА Новости

Мирная жительница погибла в Белгороде в результате прилета украинского снаряда. Об этом сообщили в оперштабе Белгородской области, передает ТАСС.

Там рассказали, что Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу с украинской стороны.

«В Белгороде в результате прилета снаряда погибла мирная жительница. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Кроме того, после атаки произошло возгорание на территории инфраструктурного объекта. На место выехали пожарные расчеты. Зафиксированы серьезные повреждения на объектах энергетической инфраструктуры региона. В нескольких муниципалитетах наблюдаются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

До этого сообщалось, что в результате падения фрагментов дронов в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае было повреждено остекление и кровля домов, газовая труба и опора линии электропередачи.

Ранее ВСУ атаковали еще один автобус на границе с Белоруссией.

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