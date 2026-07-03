Ndeke Luka: 28 человек погибли при захвате боевиками Ам-Дафока в ЦАР

Вооруженные люди взяли под контроль город Ам-Дафок в Центральноафриканской Республике, расположенный у границы с Суданом. Об этом сообщает радиостанция Ndeke Luka.

По данным источников радиостанции, в результате атаки 28 человек погибли. Один из собеседников сообщил, что местные жители уже провели захоронение части пострадавших. Кроме того, как утверждают очевидцы, населенный пункт практически полностью разрушен, а запасы продовольствия и медикаментов разграблены.

По информации издания, нападение произошло во вторник. Один из местных жителей рассказал, что вооруженные группы пересекают границу из Судана, заходят в Ам-Дафок, после чего возвращаются обратно и затем вновь совершают нападения.

По данным Ndeke Luka, Ам-Дафок по-прежнему остается под контролем вооруженной группы и отрезан от столицы страны Банги. Многие жители покинули свои дома и укрылись на базе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике.

До этого власти Буркина-Фасо обвинили Францию в неоколониализме и подрывной деятельности. По их мнению, Франция пытается сохранить влияние и подчинить страну своей воле.

Ранее посол оценил отношения России и ЦАР.