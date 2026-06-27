Франия неуважает суверенитет Буркина-Фасо, а также введт в отношении страны колониальную политику в подрывную деятельности против нее. Об этом сообщает Burkina24 со ссылкой на сообщение правительства африканского государства.

По мнению властей Буркина-Фасо, эти действия являются частью попыток Франции сохранить влияние и подчинить страну своей воле. При этом в правительстве подчеркнули, что разрыв дипломатических отношений не означает отказа от гуманитарных, культурных и социальных связей между народами Буркина-Фасо и Франции.

До этого Буркина-Фасо разорвало дипотношения с Францией. По словам министр коммуникаций страны Гилберта Уэдраого, такое решение власти приняли из-за несоблюдения Парижем принципов взаимного уважения и невмешательства.

В феврале в Службе внешней разведки России заявили, что Франция причастна к январской попытке переворота в Буркина-Фасо. В ведомстве утверждали, что перед мятежниками была поставлена задача нейтрализовать президента африканской страны Ибрагима Траоре и привести к власти лояльные Франции силы.

Ранее президент Буркина-Фасо обратился к Путину по-русски.