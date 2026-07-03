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Американские моряки отравились выхлопами на подлодке ВМС США

Более 60 моряков отравились выхлопами от дизель-генератора на подлодке ВМС США
Shutterstock

По меньшей мере 64 американских моряка отравились выхлопами от дизельного генератора на стратегической атомной подлодке ВМС США USS Nebraska. Об этом сообщает Navy Times.

В публикации отмечается, что инцидент произошел 22 июня, когда подлодка находилась на обслуживании на тихоокеанской военно-морской базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон.

Пострадавших моряков отправили в медицинский центр для лечения симптомов, которые включали кашель, головные боли, головокружение и тошноту.

В ВМС США заявили, что флот работает над установлением причины произошедшего. Дизель-генератор не влияет на ядерный реактор подлодки, его работа не нарушалась, утверждают военные.

В конце июня в акватории Тихого океана возле Гавайских островов стартовали масштабные международные морские маневры RIMPAC 2026, организуемые под эгидой американских ВМС.

Ранее ВМС США раскрыли местонахождение ядерной подводной лодки.

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