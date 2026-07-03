Американские моряки отравились выхлопами на подлодке ВМС США

По меньшей мере 64 американских моряка отравились выхлопами от дизельного генератора на стратегической атомной подлодке ВМС США USS Nebraska. Об этом сообщает Navy Times.
В публикации отмечается, что инцидент произошел 22 июня, когда подлодка находилась на обслуживании на тихоокеанской военно-морской базе Китсап-Бангор в штате Вашингтон.
Пострадавших моряков отправили в медицинский центр для лечения симптомов, которые включали кашель, головные боли, головокружение и тошноту.
В ВМС США заявили, что флот работает над установлением причины произошедшего. Дизель-генератор не влияет на ядерный реактор подлодки, его работа не нарушалась, утверждают военные.
В конце июня в акватории Тихого океана возле Гавайских островов стартовали масштабные международные морские маневры RIMPAC 2026, организуемые под эгидой американских ВМС.
Ранее ВМС США раскрыли местонахождение ядерной подводной лодки.