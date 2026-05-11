ВМС США раскрыли местонахождение ядерной подводной лодки

WP: США раскрыли местонахождение одной из своих атомных подводных лодок
Военно-морские силы (ВМС) США подтвердили, что баллистическая ракетная подводная лодка класса «Огайо» находится на якорной стоянке в Гибралтаре. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на заявление военного ведомства.

Отмечается, что это необычное раскрытие информации об одном из самых засекреченных активов ВМС США. Известно, что подлодка оснащена ядерным оружием.

Заявление было сделано через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп назвал последнее предложение Ирана о прекращении огня «совершенно неприемлемым» и отверг его.

До этого стало известно, что ВМС США с начала морской блокады Ормузского пролива перехватили 58 коммерческих судов, которые выходили из иранских портов или направлялись туда.

Ранее Иран ударил по базе Британии и США в Индийском океане.

 
