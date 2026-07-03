Нидерланды в усиленном режиме готовятся к вооруженному конфликту против России. Об этом газете «Известия» заявили в посольстве РФ в Гааге.

В диппредставительстве отметили, что сейчас Нидерланды модернизируют авиабазы, объекты транспортной инфраструктуры и военной логистики, а также расширяют возможности по проведению учений с союзными силами и наращивают участие в военной поддержке Украины. По мнению дипломатов, это указывает на ускоренную интеграцию страны в систему военного планирования НАТО.

«Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к «конфликту на восточном фланге НАТО». Нужно ли пояснять, что речь идет именно о России?», — сказали в посольстве.

Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Запад практически находится в состоянии войны с Россией. По его словам, об этом свидетельствует огромное число профессиональных оплачиваемых наемников, действующих на территории Украины и обслуживающих там значимые оружейные системы.

Ранее Дмитриев заявил, что настоящие европейские лидеры хотят сотрудничать с РФ.