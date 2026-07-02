В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в Лисичанске

Минздрав: трое пострадавших при ударе ВСУ в Лисичанске в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

«В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь», — сказал помощник главы ведомства.

Кузнецов добавил, что еще три человека получили помощь амбулаторно.

Об ударе украинских войск по автобусу несколькими часами ранее сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Пострадавших экстренно доставили в лечебные учреждения.

Кроме того, глава республики рассказал, что в Перевальском муниципальном округе и Первомайске БПЛА украинских войск ударили по гражданским грузовым автомобилям. В результате ранен один человек, его госпитализировали.

Ранее в Запорожской области приостановили движение автобусов из-за дронов ВСУ.