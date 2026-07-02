Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

«Красный крест» помог найти в плену на Украине более 1,7 тыс. бойцов ВС РФ

Лантратова: В плену на Украине найдено свыше 1,7 тысячи российских бойцов
Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Российский омбудсмен в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК) нашел в плену на Украине свыше 1,7 тысячи бойцов, более тысячи из них уже возвращены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

«Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать свыше 1 700 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из них более 1000 военнослужащих уже вернулись домой.

С начала года в адрес уполномоченного по правам человека поступило более 29 тыс. обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц, уточнила Лантратова.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По словам Яны Лантратовой, по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы.

Ранее сообщалось, что Лантратова примет граждан во всех регионах РФ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Стоит ли переходить на электрокар, гибрид или газ? Что выгоднее в 2026 году и поможет ли это избежать очередей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!