«Красный крест» помог найти в плену на Украине более 1,7 тыс. бойцов ВС РФ

Российский омбудсмен в сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста (МККК) нашел в плену на Украине свыше 1,7 тысячи бойцов, более тысячи из них уже возвращены. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем Telegram-канале.

«Сотрудничество с МККК позволило выявить и зафиксировать свыше 1 700 российских граждан, находившихся в плену на территории Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из них более 1000 военнослужащих уже вернулись домой.

С начала года в адрес уполномоченного по правам человека поступило более 29 тыс. обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц, уточнила Лантратова.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными. По словам Яны Лантратовой, по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы.

Ранее сообщалось, что Лантратова примет граждан во всех регионах РФ.