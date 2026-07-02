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В России заявили о подготовке нового обмена военнопленными

Лантратова заявила о подготовке нового обмена пленными между РФ и Украиной
Григорий Сысоев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в интервью газете «Известия» заявила, что между Россией и Украиной в скором времени может состояться очередной обмен военнопленными.

По ее словам, по соображениям безопасности и для достижения результата невозможно заранее раскрывать даты и детали проводимой работы по обмену.

Лантратова добавила, что стороны поддерживают контакты, списки людей для обмена прорабатываются, а процесс продолжается. Омбудсмен также выразила надежду на скорый результат.

26 июня Россия и Украина при посредничестве ОАЭ провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Российских бойцов привезли в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь, после чего самолетом доставили в Подмосковье. Омбудсмен Яна Лантратова объявила о планах провести новый гуманитарный обмен в скором времени. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее список из тысячи российских военнопленных передали Украине.

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