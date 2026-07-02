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Армия

В европейской стране предложили отправить военных на Украину

В Нидерландах призвали направить военных на Украину
Global Look Press

Консультативный совет по международным вопросам (AIV) при правительстве Нидерландов призвал европейские власти ввести на Украину международный военный контингент после достижения перемирия. Об этом говорится в заключении совета.

«Гарантии безопасности Украины должны заключаться в размещении не нейтральной мониторинговой миссии, а военного контингента, который сможет поспособствовать сдерживанию и защите», — говорится в сообщении.

Авторы документа предлагают создать международную группировку, которая станет не просто наблюдательной миссией, а полноценной боевой силой для защиты Украины с полномочиями на немедленное реагирование и применение силы.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложения Европы относительно ввода на территорию Украины стабилизационных войск приведут к возникновению новой Берлинской стены.

Ранее Зеленский призвал Польшу и Прибалтику разместить войска на границе Украины.

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