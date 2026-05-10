Суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Булгакову

Московский суд продлил арест бывшему заместителю министра обороны Дмитрию Булгакову. Об этом ТАСС рассказал адвокат обвиняемого Сергей Севрук.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении содержания под стражей Дмитрия Булгакова сроком до 9 августа», — сказал адвокат.

До этого сообщалось, что стоимость имущества, арестованного у Булгакова и его близких, не превышает сумму ущерба по делу. В судебных документах отмечается, что арест был наложен на банковские счета, два автомобиля, земельный участок, жилой дом и квартиру.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным СМИ, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Следствие оценило сумму ущерба в 1,3 млрд рублей. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об арестованном имуществе экс-замглавы МО РФ Булгакова и его близких.

 
