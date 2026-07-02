В ФСБ сообщили, как агенты Киева передали фото военных объектов из Тулы

Флешка с фотографиями российских военных объектов была передана куратору из ГУР через посольство Украины в Грузии. Об этом сообщили в ФСБ, пишет РИА Новости.

Как до этого уточнили в ведомстве, вступил в силу приговор трем россиянам — Корнееву, Плитчуку и Мирзояну, — которые по заданию сотрудника ГУР Украины планировали совершить теракт в воинской части в Туле.

«Он (другой соучастник) снял какие-то военные объекты в Тульской области, передал мне флешку и попросил отвезти ее в украинское посольство в Грузии. Что я и сделал», — сказал фигурант.

В феврале 2025 года обвиняемые прибыли в Орловскую область, там они должны были получить взрывчатку из тайника для совершения террористического акта, в этот момент они были задержаны.

До этого второй Восточный окружной военный суд приговорил 20-летнего студента одного из средних специальных учебных заведений Алтайского края по делу о государственной измене и покушении на террористический акт в Барнауле.

Ранее ФСБ показала допрос задержанного в Крыму агента украинских спецслужб.