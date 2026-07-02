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Военный эксперт объяснил логику комбинированных ударов БПЛА и ракетами

Военэксперт Корнев: комбинированный удар по целям делится на несколько этапов
Vladyslav Sodel/Reuters

Военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил логику комбинированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам на территории Украины. По его словам, которые цитирует газета «Известия», главная особенность таких атак — одновременное применение разных средств поражения, которые не просто летят к цели, но и выполняют функцию взаимного прикрытия, усложняя работу систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов. <...> На первом этапе происходит перегрузка системы, когда в авангарде идут беспилотники типов «Герань» и «Гарпия». Их первоочередная задача — сыграть роль ложных целей, заполнить информационное поле радаров и заставить противника тратить дефицитный боекомплект зенитных ракетных комплексов», — отметил Корнев.

На втором этапе под прикрытием дронов-приманок в бой вступают модернизированные дроны «Герань-5» и крылатые ракеты. К этому моменту позиции ПВО уже вскрыты. В финальной фазе по ключевым целям наносятся удары высокоточными ракетами, указал аналитик.

2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Ранее в Госдуме заявили об увеличении интенсивности ударов по Украине более чем в 12 раз.

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