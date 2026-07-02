Военный эксперт объяснил логику комбинированных ударов БПЛА и ракетами

Военэксперт Корнев: комбинированный удар по целям делится на несколько этапов

Военный эксперт Дмитрий Корнев объяснил логику комбинированных ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам на территории Украины. По его словам, которые цитирует газета «Известия», главная особенность таких атак — одновременное применение разных средств поражения, которые не просто летят к цели, но и выполняют функцию взаимного прикрытия, усложняя работу систем противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Весь процесс можно разделить на несколько ключевых этапов. <...> На первом этапе происходит перегрузка системы, когда в авангарде идут беспилотники типов «Герань» и «Гарпия». Их первоочередная задача — сыграть роль ложных целей, заполнить информационное поле радаров и заставить противника тратить дефицитный боекомплект зенитных ракетных комплексов», — отметил Корнев.

На втором этапе под прикрытием дронов-приманок в бой вступают модернизированные дроны «Герань-5» и крылатые ракеты. К этому моменту позиции ПВО уже вскрыты. В финальной фазе по ключевым целям наносятся удары высокоточными ракетами, указал аналитик.

2 июля российская армия нанесла массированный удар возмездия по военным объектам в Киеве и Киевской области. В Минобороны РФ сообщили, что это стало ответом на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру на территории России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ бьют исключительно по военным и околовоенным украинским объектам.

Ранее в Госдуме заявили об увеличении интенсивности ударов по Украине более чем в 12 раз.