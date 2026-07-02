Российские войска ударили по АЗС в Николаевской области

Российские военные атаковали АЗС в Николаевской области, используемую для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, также был поражен центр ВСУ для доставки БПЛА в Снигиревке Николаевской области. Центр использовался для доставки и хранения беспилотных летательных аппаратов и их комплектующих.

АЗС, пораженная «Геранями», также находилась в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области.

2 июня издание Life со ссылкой на SHOT сообщало, что армия России нанесла удары по военным и инфраструктурным объектам Украины беспилотниками «Герань-3», а также «Калибрами» и «Цирконами».

1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Поражение было нанесено также объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и склады БПЛА ВСУ.