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Армия

Российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и склады БПЛА ВСУ

ВС РФ поразили за сутки объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым украинской армией, цехам производства и местам хранения беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Кроме того, Вооруженные силы России поразили пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 148 районах.

До этого в ведомстве сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет Storm Shadow.

Также координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар двумя планирующими авиабомбами КАБ по острову Майский (ранее — Первомайский) в Николаевской области, где размещался британский спецназ.

Ранее стало известно о крупных потерях среди украинских операторов БПЛА.

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