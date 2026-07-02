Более 25 БПЛА уничтожили в Ростовской области

Слюсарь: более 25 беспилотников уничтожили в шести районах Ростовской области

В ночь на 2 июня на территории Ростовской области уничтожили более 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районах области.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал Слюсарь.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе сбили шесть дронов.

Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Накануне в пресс-службе министерства обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля уничтожили 179 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов высказался о защите от атак украинских БПЛА.