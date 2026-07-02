Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Более 25 БПЛА уничтожили в Ростовской области

Слюсарь: более 25 беспилотников уничтожили в шести районах Ростовской области
VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

В ночь на 2 июня на территории Ростовской области уничтожили более 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники уничтожили в Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском и Тарасовском районах области.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», – написал Слюсарь.

До этого глава Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе сбили шесть дронов.

Также мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву.

Накануне в пресс-службе министерства обороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля уничтожили 179 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов высказался о защите от атак украинских БПЛА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!