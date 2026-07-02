На Украине рассказали о подлете ракет к ТЭЦ в Киеве

Ракеты атакуют ТЭЦ-5 в Голосеевском районе Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Times of Ukraine.

По данным издания, также был зафиксирован запуск ракет «Калибр» с моря.

«Баллистика падает в районе Киевской ГЭС в Вышгороде и на юге столицы», – говорится в публикации.

Издание утверждает, что за 30 минут в сторону Киевской области и Киева было выпущено до 25 баллистических ракет.

До этого сообщалось, что крылатые ракеты летят к нескольким крупным городам Украины. Всего в сторону Украины запущено около 45 авиационных крылатых ракет. Кроме того, в воздухе находится значительное количество беспилотных летательных аппаратов.

1 июня Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удар по производству двигателей для крылатых ракет «Нептун». Поражение было нанесено также объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, складам горючего, логистическому центру, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее российские войска поразили объекты энергоинфраструктуры и склады БПЛА ВСУ.