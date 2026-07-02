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При атаке ВСУ в Белгородской области погиб мужчина

В белгородском селе Малакеево при ударе беспилотника ВСУ погиб мужчина
Оперштаб Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом в селе Малакеево Вейделевского района Белгородской области, в результате чего находившийся в здании мужчина погиб. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По его информации, из-за атаки жена погибшего получила акубаротравму и ссадины голени. Медики оказали пострадавшей помощь на месте, она отказалась от предложенной госпитализации.

Также в оперштабе заявили, что при детонации дом загорелся. Сотрудники МЧС совместно с добровольной пожарной командой потушили пожар. 

Кроме того, в оперштабе рассказали, что на окраине села Зенино Вейделевского района боец подразделения «Орлан» пострадал во время выполнения служебных задач. Мужчину со слепым осколочным ранением спины сослуживцы отвезли в Валуйскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи пострадавший продолжит лечение в стационаре.

30 июня дрон ВСУ ударил по грузовому автомобилю в селе Бессоновка Белгородской области. Водитель обратился за медпомощью.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

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