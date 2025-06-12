На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

К берегам Стамбула прибило украинский дрон-камикадзе

Hürriyet: в Стамбуле обнаружили украинский дрон самолетного типа на пляже

Предположительно, украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По данным издания, отдыхающие на пляже Узункум на Черном море граждане обнаружили объект, похожий на беспилотник, около 12:30 мск, запаниковали и вызвали экстренные службы.

«Пока не установлено точно, откуда прибыл объект, но он похож на украинские камикадзе-дроны и, судя по всему, начинен взрывчаткой. Саперы будут обследовать его», — говорится в публикации.

Как сообщает агентство IHA, устройство было обнаружено в районе полудня. Местные жители и отдыхающие оповестили о находке полицию и береговую охрану. На место были вызваны саперы. Зона вокруг дрона была временно оцеплена из соображений безопасности. Агентство также отмечает, что, по оценкам специалистов, беспилотник может быть оборудован взрывчаткой, однако эта информация еще не подтверждена окончательно.

Другие турецкие СМИ публикуют фотографии обнаруженного устройства. На них виден фюзеляж аппарата без хвостовой части и с частично обломанными крыльями. В носовой части дрона виден пропеллер с мотором, а также другие элементы внутренней оснастки.

28 марта румынские военные сообщили, что нашли фрагменты похожего на беспилотник объекта на ферме недалеко от реки Дунай и границы с Украиной. По данным газеты Observator, аппарат упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу. Местные жители сняли летательный аппарат на видео и отметили, что он издавал странный звук.

Ранее американские бомбардировщики пролетели над Финляндией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами