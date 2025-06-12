К берегам Стамбула прибило украинский дрон-камикадзе

Предположительно, украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в пригороде турецкого Стамбула Шиле. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По данным издания, отдыхающие на пляже Узункум на Черном море граждане обнаружили объект, похожий на беспилотник, около 12:30 мск, запаниковали и вызвали экстренные службы.

«Пока не установлено точно, откуда прибыл объект, но он похож на украинские камикадзе-дроны и, судя по всему, начинен взрывчаткой. Саперы будут обследовать его», — говорится в публикации.

Как сообщает агентство IHA, устройство было обнаружено в районе полудня. Местные жители и отдыхающие оповестили о находке полицию и береговую охрану. На место были вызваны саперы. Зона вокруг дрона была временно оцеплена из соображений безопасности. Агентство также отмечает, что, по оценкам специалистов, беспилотник может быть оборудован взрывчаткой, однако эта информация еще не подтверждена окончательно.

Другие турецкие СМИ публикуют фотографии обнаруженного устройства. На них виден фюзеляж аппарата без хвостовой части и с частично обломанными крыльями. В носовой части дрона виден пропеллер с мотором, а также другие элементы внутренней оснастки.

28 марта румынские военные сообщили, что нашли фрагменты похожего на беспилотник объекта на ферме недалеко от реки Дунай и границы с Украиной. По данным газеты Observator, аппарат упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу. Местные жители сняли летательный аппарат на видео и отметили, что он издавал странный звук.

Ранее американские бомбардировщики пролетели над Финляндией.