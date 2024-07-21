Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американские бомбардировщики пролетели над Финляндией

Два бомбардировщика США B-52 провели тренировочный полет над Финляндией

close
100%
U.S. Air Force

Два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в рамках учебной тренировки. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии на странице в соцсети Х.

«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье, 21 июля. Полеты были частью учебных мероприятий», — говорится в сообщении.

Силы обороны страны отметили, что бомбардировщики поддерживали два американских самолета-заправщика KC-135 и один американский самолет-заправщик KC-46.

21 июля Минобороны РФ сообщило, что для недопущения нарушения российской границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил в связи с обнаружением над акваторией Баренцева моря стратегических бомбардировщиков США В-52Н. При приближении истребителей РФ они развернулись.

Ранее беспилотник ВВС США заметили неподалеку от Крыма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами