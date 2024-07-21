Американские бомбардировщики пролетели над Финляндией

Два дальних тяжелых бомбардировщика ВВС США B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в рамках учебной тренировки. Об этом сообщили Силы обороны Финляндии на странице в соцсети Х.

«Два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress пролетели в воздушном пространстве Финляндии в воскресенье, 21 июля. Полеты были частью учебных мероприятий», — говорится в сообщении.

Силы обороны страны отметили, что бомбардировщики поддерживали два американских самолета-заправщика KC-135 и один американский самолет-заправщик KC-46.

21 июля Минобороны РФ сообщило, что для недопущения нарушения российской границы в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил в связи с обнаружением над акваторией Баренцева моря стратегических бомбардировщиков США В-52Н. При приближении истребителей РФ они развернулись.

Ранее беспилотник ВВС США заметили неподалеку от Крыма.