Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Армия

Двое мирных жителей ДНР погибли за сутки из-за атак ВСУ

Два мирных жителя ДНР погибли и еще 9 пострадали во вторник из-за атак БПЛА ВСУ
Пресс-служба Дениса Пушилина

Два мирных жителя Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате атак украинских беспилотников во вторник, 30 июня. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В результате атак БПЛА погибли два мирных жителя, включая командира отделения МЧС, и пострадали девять человек, в том числе трое спасателей.

При этом в Горловке ранения получили медики и работники коммунального предприятия, а на территории Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Кураховского и Тельмановского округов повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автобус, скорая помощь и шесть грузовиков.

30 июня в период с 7:00 до 21:00 над регионами РФ сбили 121 украинский беспилотник. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее житель Курской области пострадал от удара украинского беспилотника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!