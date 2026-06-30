Двое мирных жителей ДНР погибли за сутки из-за атак ВСУ

Два мирных жителя ДНР погибли и еще 9 пострадали во вторник из-за атак БПЛА ВСУ

Два мирных жителя Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате атак украинских беспилотников во вторник, 30 июня. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

В результате атак БПЛА погибли два мирных жителя, включая командира отделения МЧС, и пострадали девять человек, в том числе трое спасателей.

При этом в Горловке ранения получили медики и работники коммунального предприятия, а на территории Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Кураховского и Тельмановского округов повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, автобус, скорая помощь и шесть грузовиков.

30 июня в период с 7:00 до 21:00 над регионами РФ сбили 121 украинский беспилотник. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее житель Курской области пострадал от удара украинского беспилотника.