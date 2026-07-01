Российские войска за одну ночь уничтожили АЗС в пяти областях Украины

Enkorr: ВС РФ в ночь на 1 июля уничтожили АЗС в пяти украинских регионах

Российские войска минувшей ночью уничтожили автозаправочные станции в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает украинское издание Enkorr.

В сообщении уточняется, что удары были нанесены также по объектам энергетической инфраструктуры на территориях Донбасса, находящихся под контролем ВСУ.

Наиболее серьезными оказались последствия атаки в Днепропетровской области, где российские удары поразили пять АЗС. Глава местной военной администрации Александр Ганжа заявил, что на всех станциях повреждено технологическое оборудование.

По данным «Украины.ру», удары также были нанесены по автозаправочным станциям в Нежинском районе Черниговской области и на автомобильной трассе Сумы — Харьков.

«География этих атак свидетельствует, что мишенью становятся не только объекты в непосредственной близости от линии фронта», — отмечает Enkorr, уточняя, что с минувших выходных ударам подвергаются АЗС в шести украинских регионах.

Бывший министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что российские войска почти еженедельно атакуют нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его словам, в результате этих атак за последние два месяца страна лишилась в общей сложности более полутора сотен АЗС.

Ранее ВС РФ дронами поразили 25 АЗС и несколько цистерн с ГСМ на Украине.