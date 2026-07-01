Власти Украины во время обмена пленными пытались передавать российской стороне вместо солдат РФ «пьяниц из бомжатников» Харькова. Об этом заявил писатель Захар Прилепин на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что такие инциденты были зафиксированы с 2016 по 2018 года, когда он служил в армии Донецкой народной республики (ДНР).

«Это жулики, прямо пробы ставить негде. Мы собираем реально пленных, вэсэушников, а они в Харькове просто собирают в каком-нибудь бомжатнике несчастных пьяниц и везут нам их на обмен», — рассказал писатель.

Прилепин добавил, что при этом российских военных, разведчиков и контрагентов Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают держать у себя.

До этого писатель назвал власти Украины «коллективной старухой Шапокляк», готовой вести боевые действия террористическими методами. Он подчеркнул, что по большей части Киев имеет не стратегические, а пиар-пропагандистские цели. Поэтому украинские власти готовы ради пиара бить по колледжам и обстреливать пассажирские автобусы.

Ранее Прилепин заявил, что его сын завершает контракт в зоне СВО.