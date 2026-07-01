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Армия

Сын Прилепина завершает контракт в зоне СВО

Писатель Захар Прилепин заявил, что его сын завершает контракт в зоне СВО
Сергей Петров/Global Look Press

У сына военнослужащего и писателя Захара Прилепина Игната завершается контракт в Добровольческом корпусе в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил его отец на пресс-конференции в ТАСС.

«Завтра мой сын завершает контракт в Добровольческом корпусе», — сказал Прилепин, добавив, что контракты в Добровольческом корпусе конечные.

21-летний Игнат служил в группе подноса и доставлял на передовую боеприпасы и провизию. Прилепин сообщал, что его сын проходит службу отдельно от него, но тоже в Добровольческом корпусе, в подразделении «Родня».

Сам Прилепин участвует в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В январе 2023 года он подписал контракт с Росгвардией. После ранения в результате взрыва его автомобиля комиссовался. Очередной контракт заключил в октябре 2025 года с Добровольческим корпусом. Он закончился в конце мая.

В начале июня Захар Прилепин заявил, что пока не намерен продлевать контракт. Добровольческий корпус — особое соединение, где контракты можно подписывать на конкретные сроки, например, на полгода, на год. Писатель рассказывал, что это отдельная структура в составе Минобороны, где бойцы получают все выплаты, кроме так называемых подъемных. Основной его костяк составляют добровольцы Донбасса, которые не могут либо не хотят служить в Росгвардии или в армии в качестве кадровых военных.

Ранее Захар Прилепин предложил покинувшим Россию релокантам вариант искупления вины.

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