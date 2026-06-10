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Армия

Прилепин высказался о террористической сущности нынешней украинской власти

Прилепин назвал власти Украины «коллективной старухой Шапокляк»
Сергей Петров/Global Look Press

Власти Украины являются «коллективной старухой Шапокляк», готовой вести боевые действия террористическими методами. Об этом ТАСС заявил российский писатель и военнослужащий Захар Прилепин.

Он подчеркнул, что по большей части Киев имеет не стратегические, а пиар-пропагандистские цели. Поэтому украинские власти готовы ради пиара бить по колледжам и обстреливать пассажирские автобусы. Писатель отметил, что такие действия не имеют смысла для победы на фронте. По словам Прилепина, власти Украины просто показывают свое «поганое звериное рыло».

Писатель сравнил нынешний режим в Киеве с террористами конца 90-х, из-за нападений которых произошло сплочение внутри российского общества. Писатель выразил уверенность, что и сейчас солидарность в российском обществе должна повыситься на фоне террористических атак украинских властей.

7 июня Прилепин заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение, если в стране состоятся честные выборы.

Ранее в Госдуме обвинили ВСУ в ударе по отпускникам.

 
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