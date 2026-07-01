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Совфед утвердил единые пенсионные удостоверения для военных пенсионеров

Совфед одобрил закон о пенсионных удостоверениях военных пенсионеров
acidmit/Shutterstock/FOTODOM

Совет Федерации одобрил законопроект о единых пенсионных удостоверениях для военных пенсионеров. Документ опубликован в думской электронной базе.

Согласно инициативе, такие удостоверения смогут получить представители силовых ведомств и члены их семей, которые получают пенсию по данному закону. Образец документа, порядок его оформления, учета и выдачи будут утверждены органом, осуществляющим организацию работы по пенсионному обеспечению.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования.

8 июня член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что некоторые россияне имеют право на начисление одновременно двух пенсий. Это распространяется на ситуации, когда гражданин получает выплаты сразу по двум основаниям – например, по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца. В первую очередь это затрагивает пенсионеров, связанных с военной службой, уточнил депутат.

Ранее работающим пенсионерам напомнили об августовском перерасчете выплат.

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