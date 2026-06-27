Марочко: ВСУ отводят основные силы из Красного Лимана в ДНР

Украинское командование оттянуло основные силы из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике (ДНР) к населенному пункту Щурово. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

«Украинские боевики уже отвели основные силы и средства в районе Щурова на запасные позиции», — рассказал эксперт.

По словам Марочко, Вооруженные силы Украины начали накапливать дополнительные резервы у населенного пункта Донецкое. После, по мнению эксперта, украинские военные будут переброшены за западные рубежи от Красного Лимана.

До этого российские военные взяли под огневой контроль железнодорожную станцию в населенном пункте Коллективная в ДНР. По словам Марочко, бойцы ВС РФ зачистили несколько зон Красного Лимана и «большое количество домостроений».

22 июня Минобороны РФ сообщало, что российские войска заняли 46 зданий в Красном Лимане. Бойцы группировки войск «Запад» заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). бойцы группировки войск «Запад» заняли десять опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт высказался о темпах продвижения ВС РФ в зоне СВО.