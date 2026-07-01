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Армия

Следователи установили личность подозреваемого в атаке на Брянскую область

СК возбудил дело в отношении оператора БПЛА ВСУ, атаковавшего Брянскую область

Следователи СК России установили оператора БПЛА Вооруженных сил Украины, который подозревается в совершении атак на территории Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России в мессенджере «Макс».

Следователи установили, что 18 января Юрий Юсухно находился вблизи населенного пункта Жадово Черниговской области Украины, где осуществил запуск и пилотирование БПЛА типа FPV, а потом сбросил с него боеприпас в районе Ломаковки Стародубского района Брянской области. В результате один человек был ранен.

В ведомстве сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело. В ходе расследования будут выяснены все детали преступлений, совершенных Юсухно, и дана правовая оценка его действиям.

«Он подозревается в совершении террористического акта», — поясняется в публикации.

До этого глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, что были установлены заказчики атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области, они объявлены в международный розыск и заочно будут арестованы в самое ближайшее время.

Ранее ВСУ в Брянской области нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии.

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