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Армия

Авиабомбы сравняли с землей пункты управления БПЛА ВСУ и Нацгвардии

Минобороны: ВС РФ ударили ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ и Нацгвардии
Минобороны России/ТАСС

Российские военные ударили по пунктам управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Нацгвардии в Донецкой народной республике (ДНР) и Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России, показав видео с моментом поражения объектов, кадры публикует ТАСС.

В ведомстве уточнили, что ВС РФ использовали для атаки авиационные бомбы с фугасной боеголовкой ФАБ-500. Целями армии России стали пункт управления БПЛА 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в ДНР и пункт управления БПЛА 13-й отдельной бригады особого назначения Нацгвардии в районе населенного пункта Краснополье Сумской области.

Кроме того, российские военные ударили ракетой Х-38 по пункту дислокации ВСУ районе населенного пункта Уды в Харьковской области.

На кадрах, опубликованных в сети, можно увидеть моменты уничтожения вражеских объектов. Мощные взрывы практически ничего от них не оставили, сравняв с землей.

До этого очевидец снял на видео полыхающий после прилета авиабомб газовый завод в Дружковке в Донецкой народной республике, которая находится под контролем Вооруженных сил Украины. На кадрах видно горящее здание завода, над которым поднимаются столбы дыма. Сообщается, что предприятие было полностью разрушено авиабомбами.

Ранее часть украинского общества назвала безнадежным сопротивление ВСУ.

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