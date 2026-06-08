Прилепин рассказал об отсутствии у него планов на продление военного контракта

Писатель и военнослужащий Захар Прилепин пока не намерен продлевать контракт. Об этом он рассказал ТАСС.

Прилепин пояснил, что его последний контракт был заключен с Добровольческим корпусом. Это особое соединение, где контракты можно подписывать на конкретные сроки, например, на полгода, на год. Писатель напомнил, что он заключил контракт с Добровольческим корпусом после демобилизации по ранению из Росгвардии. Поэтому военное командование пошло Прилепину навстречу из-за его ограниченной годности.

Писатель указал, что Добровольческий корпус является отдельной структурой в составе министерства обороны, где бойцы получают все выплаты, кроме так называемых подъемных. Основной его костяк составляют добровольцы Донбасса, которые не могут либо не хотят служить в Росгвардии или в армии в качестве кадровых военных.

По словам Прилепина, военный контракт он пока не продлит.

В конце апреля стало известно, что сын Прилепина Игнат подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Он воюет в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения «Родня», созданном его отцом с товарищами в 2023 году. Отмечается, что «Родня» входит в состав интербригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса.

Ранее правоохранители установили личность организатора покушения на Прилепина.