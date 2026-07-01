В сибирском регионе ввели режим беспилотной опасности

В Тюменской области днем 1 июля был введен режим беспилотной опасности. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Александр Моор.

Чиновник уточнил, что это превентивная мера. Он предупредил население, что необходимо немедленно пройти в укрытие при виде беспилотного летательного аппарата.

Утром 1 июня режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской области. Губернатор Денис Паслер предупредил, что в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

В Ставропольском крае беспилотник был уничтожен при попытке подлететь к промышленной зоне города Буденновска.

В Ростовской области средства ПВО отразили атаки дронов в четырех районах региона.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 БПЛА над регионами России.

Ранее военный эксперт рассказал, как России противостоять новой тактике дроновых атак ВСУ.